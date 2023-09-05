عطاف في زيارة عمل إلى تركيا ابتداءً من الأربعاء

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، في زيارة عمل إلى تركيا ابتداءً من الغد.

وأفاد بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الوزير عطاف سيشرع في زيارة عمل إلى تركيا ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و”سيترأس عطاف مناصفة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط. حسب بيان الخارجية.

وسيشهد الاجتماع “مشاركة وفد جزائري يضم ممثلين عن 12 قطاعاً وزارياً من القطاعات التي تسهر على متابعة تنفيذ وتجسيد مختلف برامج التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا”.

كما “ستنصب أشغال هذه الدورة على التحضير للقمة المقبلة التي ستجمع بين الرئيسين تبون وأردوغان بالجزائر قريبا. بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين”.

وسيستقبل رئيس الجمهورية التركية رجب الطيب أردوغان، وزير الخارجية أحمد عطاف، هذا الأخير سيحظى أيضا “بمقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى نعمان كورتولموش”.