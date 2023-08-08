-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف في زيارة عمل إلى واشنطن لمدة يومين

الشروق أونلاين
  • 424
  • 0
عطاف في زيارة عمل إلى واشنطن لمدة يومين
وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف

يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ابتداءً من عشية الثلاثاء، بواشنطن، في زيارة عمل تدوم يومين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أنّ هذه الزيارة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتأتي “استجابة للدعوة التي تلقاها الوزير أحمد عطاف من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن”.

وأضاف البيان أن هذا يدخل “في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية”

وذلك بما “يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً”، يضيف البيان.

ومن المنتظر أن يجتمع الوزير أحمد عطاف مع كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال فترة تواجده في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سيجتمع وزير الخارجية مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومين، حسب البيان نفسه.

وسيكون له “لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية”.

مقالات ذات صلة
الموافقة على اعتماد سفير جديد للجزائر بالأرجنتين

الموافقة على اعتماد سفير جديد للجزائر بالأرجنتين

فتح خط جوي جديد نحو هذه الوجهة الإفريقية

فتح خط جوي جديد نحو هذه الوجهة الإفريقية

إحالة المتسببين في وفاة “حراقين” على محكمة الجنايات بوهران

إحالة المتسببين في وفاة “حراقين” على محكمة الجنايات بوهران

منع أي إعلان ورقي بالمؤسسات الجامعية

منع أي إعلان ورقي بالمؤسسات الجامعية

ضبط مكيّفات مخزّنة بطريقة غير قانونية داخل “سوبيرات” بسوق أهراس

ضبط مكيّفات مخزّنة بطريقة غير قانونية داخل “سوبيرات” بسوق أهراس

الحماية المدنية: انتشال 7 غرقى والبحث عن 3 آخرين

الحماية المدنية: انتشال 7 غرقى والبحث عن 3 آخرين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد