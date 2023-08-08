عطاف في زيارة عمل إلى واشنطن لمدة يومين

يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ابتداءً من عشية الثلاثاء، بواشنطن، في زيارة عمل تدوم يومين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أنّ هذه الزيارة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتأتي “استجابة للدعوة التي تلقاها الوزير أحمد عطاف من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن”.

وأضاف البيان أن هذا يدخل “في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية”

وذلك بما “يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً”، يضيف البيان.

ومن المنتظر أن يجتمع الوزير أحمد عطاف مع كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال فترة تواجده في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سيجتمع وزير الخارجية مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومين، حسب البيان نفسه.

وسيكون له “لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية”.