عطاف في سيول للمشاركة في الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية

وصل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، إلى العاصمة الكورية سيول، بتكليف من رئيس الجمهورية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية الذي يُعقد يومي 1 و2 جوان الجاري.

وحسب بيان للوزارة الوصية، سيشارك في هذا الاجتماع وزراء الخارجية الأفارقة إلى جانب نظيرهم من جمهورية كوريا، حيث سيُخصص لتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات ونتائج القمة الإفريقية-الكورية الأولى المنعقدة في جوان 2024، فضلاً عن بحث سبل تطوير الشراكة بين الجانبين والتحضير للاستحقاقات المقبلة المرتبطة بها.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الموعد ضمن مساعيها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بجمهورية كوريا، كما تعكس التزامها بدعم الجهود الهادفة إلى توجيه الشراكة الإفريقية-الكورية نحو خدمة أهداف التنمية التي نصّت عليها الأجندة الإفريقية 2063.

