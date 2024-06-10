عطاف: قوة إفريقيا تكمن في وحدة كلمتها

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، إن إفريقيا تريد إصلاحا يرفع عنها الظلم في مجلس الأمن ويعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والصراعات وتراكمها.

وأكد عطاف، الاثنين، في كلمة في أشغال الاجتماع الوزاري الـ 11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن أن عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة الحلول المنشودة يجعل إفريقيا تريد إصلاحا لمجلس الأمن.

وأضاف وزير الخارجية أن التجارب السابقة أثبتت أن قوة قارة إفريقيا تكمن في وحدة كلمتها والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف نبيلة.

وأكد عطاف أن الزخم الإفريقي الأخير أثبت أحقية وشرعية إفريقيا بمطالبها لإصلاح مجلس الأمن.

وصباح الاثنين، انطلقت، أشغال الاجتماع الوزاري الـ 11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.