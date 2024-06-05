عطاف: لابد للشراكة الافريقية-الكورية الاستجابة للأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية

شدّد وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، على ضرور استجابة الشراكة الكوريا الجنوبية الأفريقية، لأهم وأبرز أولويات إفريقيا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي الأولويات التي تمت بلورتها والتوافق بشأنها تحت راية الاتحاد الإفريقي.

وفي كلمة له، خلال مشاركته في القمة الكورية الأفريقية، أكد عطاف، على أهمية تجاوز النطاق المحدود للعلاقة التي تربط بين “المانحين” و “الممنوحين” حتى تتمكن دول قارتنا من المساهمة بشكل فعلي في صياغة معالم ومضمون وآليات هذه الشراكة، مع ضرورة تبني نهج يجمع ولا يقصي، ونهج ينبذ التمييز أو التفضيل بين أبناء القارة الواحدة، إفريقيا، وبين الدول الأعضاء في المنظمة القارية الموحدة.

وأكد عطاف، خلال جلسة النقاش العام، على ترحيب الجزائر بعروض التعاون التي تقدمت بها جمهورية كوريا لتقوية الشراكة مع إفريقيا في سبع ميادين رئيسية، وهي الميادين التي تتوافق تماماً مع أولويات الأجندة القارية للتنمية 2063، كما نثمن الخطوات العملية التي أعلنت عنها جمهورية كوريا لتحفيز الاستثمارات الكورية في إفريقيا، وكذا الرفع من قيمة المساعدات الإنمائية الموجهة للدول الافريقية.