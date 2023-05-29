عطاف: لا يمكن طيّ صفحة الاستعمار في إفريقيا قبل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الإثنين، أنه لا يمكن للقارة الإفريقية أن تطوي آخر صفحة من تاريخ الاستعمار، إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير.

جاء هذا في كلمة للوزير خلال الاحتفاء باليوم العالمي لإفريقيا، الذي يصادف مرور 60 سنة على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا).

وقال عطاف بالمناسبة:”يجدر بنا ألا ننسى أن أخوات وإخوانا لنا في آخر مستعمرة إفريقية، ينتظرون منا الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير”.

قبل أن يضيف:”وبعدها، يمكن لإفريقيا أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار المقيت، والاحتلال المشين، والنهب المخزي لثرواتها” .