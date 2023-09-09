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عطاف لـTRT: الجزائر كانت تشكّل مع تركيا أكبر قوة بحرية في المتوسط

الشروق أونلاين
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عطاف لـTRT: الجزائر كانت تشكّل مع تركيا أكبر قوة بحرية في المتوسط
ح.م
أحمد عطاف

ذكّر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في حديث مع قناة “تي أر تي عربية” التركية، بالتاريخ المشترك بين الجزائر وتركيا في مجال القوات البحرية، خلال الحقبة العثمانية.

جاء ذلك في سياق حديث عطاف، الذي أجرى زيارة رسمية إلى تركيا يومي الأربعاء والخميس، حول مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في قطاع بناء السفن.

وقال عطاف:”في لقائي مع الرئيس أردوغان، طرح فكرة صناعة السفن، وذكر بأن الجزائر كانت تشكّل أكبر قوة عسكرية مع تركيا في البحر المتوسط”.

وتابع الوزير يقول:”لماذا لا نضيف أولوية أخرى (للتعاون بين الجزائر وتركيا)، لمجال صناعة السفن، بأن نعطي لهذا القطاع الأهمية التي كان يكتسيها في تاريخنا المشترك”.

وحلّ عطاف بتركيا يوم الأربعاء، للإشراف مناصفة مع نظيره التركي، على أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية التركية للتخطيط.

ورافق الوزير عطاف للمشاركة في الاجتماع وفد يضم ممثلين عن 12 قطاعاً وزاريا. لمتابعة تنفيذ مختلف برامج التعاون الثنائي بين البلدين.

كما ركّزت أشغال الاجتماع على التحضير للقمة المقبلة بين الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان بالجزائر. بمناسبة عقد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا.

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