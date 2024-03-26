عطاف: مشروع “الحوكمة الانتقالية في غزة” لن يُكتب له النجاح

دعا إلى احترام استقلالية القرار الفلسطيني

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء، إن ما يسمى “مشروع الحوكمة الانتقالية لغزة”، لن يكتب له النجاح. داعيا إلى إدراجه ضمن إطار إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء هذا في ندوة صحفية عقدها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء، حول الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار مجلس الأمن، لإيقاف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأكد الوزير عطاف في ندوته الصحفية، عدم قبول الجزائر بما اعتبره تجزئة لمعالجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. داعيا إلى فرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني.

وقال عطاف:”أودّ تأكيد قناعتنا الراسخة بأن ما صار يعرف اليوم بمشروع الحوكمة الانتقالية لغزة، لن يكتب له النجاح. إلا إذا تم إدراجه ضمن إطار إقامة الدولة الفلسطينية”.

وأصدر مجلس الأمن يوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. بعد تصويت جميع أعضاء المجلس لصالح القرار. باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.