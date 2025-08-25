عطاف: نحن أمام رغبة إسرائيلية جامحة لإعادة رسم الحدود في المنطقة

التهديدات التي تَطَالُ منطقةَ الشرقِ الأوسط تفرضُ تَبَنِّي منظورٍ جديد

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إن “التهديدات الجسيمة التي تَطَالُ القضيةَ الفلسطينية خاصةً ومنطقةَ الشرقِ الأوسط عامةً” تفرضُ “تَبَنِّي منظورٍ جديد لاستشرافِ مآلاتِ الأوضاع والتعاملِ مع الأخطار الناجمة عنها.”

ولفت الوزير في كلمته التي ألقاها اليوم الإثنين، 25 أوت، خلال مشاركته في أشغال الدورة الطارئة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجدة أن “الاحتلال الإسرائيلي ذاتُه لم يعد يُكَلِّفُ نفسَه عناءَ التَسَتُّرِ على مخططاتِه التوسعية، بعد أن صار قادَتُهُ يجاهرون بإحياء وتفعيل ما يُعرف بمشروع’إسرائيل الكبرى’. ”

كما حذر من “اندفاعٍ إسرائيلي مَهْوُوسٍ بالقضاءِ كُلِّياً على المشروع الوطني الفلسطيني وهدمِ أركانِ حل الدولتين بإزالته من الأذهان بعد التمادي في إلغائه على الأرض”، و”أمام رغبةٍ إسرائيلية جامحة لإعادةِ رسمِ الحدود في المنطقة والعبثِ بأمن واستقرار دول الجوار الفلسطيني وبحرمتِها الترابية. ”

وأضاف “نحن لا شك كذلك أمام توجهٍ إسرائيلي عارم لفرض أهوائه وأطماعه، بل وحتى أوهامه، على حساب إرادة المجتمع الدولي، وإنذارات وتحذيرات الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية. ”

ومن هذا المنظور، طالب الوزير عطاف بـ”الارتقاء بموقفنا الجماعي، قولاً وفعلاً، إلى مستوى هذه التحديات الوجودية، من جهة، وإلى مستوى الصمود الأسطوري لأشقائنا في فلسطين، وفي سوريا، وفي لبنان، من جهة أخرى.”

وأضاف أنه يتوجب أيضا “الوقوف صفّاً واحداً إلى جانب الشقيقتَيْنِ مِصْرَ والأردن، في ظل ما يَتَوَعَّدُهُمَا به المشروع الإسرائيلي التوسعي.”

عطاف لفت أيضا أنه بقدر الحرص على المساهمة في تحقيق “وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة”، يجب “قطع الطريق في وجه المخططات الرامية إلى إعادة إخضاع القطاع لسيطرة الاحتلال وتهجير سكانه.”

كما دعا كذلك إلى العمل “على ترسيخ وَضْعِ هذا القطاع بصفته جزءاً لا يتجزأ من أرض الدولة الفلسطينية.”

الوزير عطاف شدد كذلك على ضرورة العمل من أجل “صَوْنِ مقوماتِ حَلِّ الدولتين وَحِفْظِ ركائزِ قيامِ الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف، للإبقاء على أُفُقِ تسويةٍ عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ”

ليختتم عطاف كلمته بالتأكيد على أن الظرف الراهن يفرض العمل الجماعي لـ “دعوة المجموعة الدولية لاتخاذ التدابير الردعية المتاحة، وعلى رأسها العقوبات الدولية الضرورية على محمل الجد من أجل وقف العدوان وفرض احترام الشرعية الدولية وتجنيب المنطقة شر ما يتربص بها من تهديدات ومخاطر غير مسبوقة وغير محسوبة التوابع والعواقب.”