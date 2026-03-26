عطاف وألباريس يشيدان بالحركية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وإسبانيا

عطاف في استقبال نظيره الاسباني، 26 مارس 2026.

أشاد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، بالحركية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وإسبانيا.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، استقبل عطاف اليوم الخميس، 26 مارس، نظيره الاسباني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وعقد الوزيران بالمناسبة لقاءً على انفراد، أعقبته جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وفي هذا الإطار “أشاد الطرفان بالحركية اللافتة التي تشهدها علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، لاسيما في قطاع الطاقة وغيرها من الميادين الاقتصادية. كما أعربا عن تطلعهما إلى تحقيق المزيد من المكتسبات على درب تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها الحيوية.”

كما تبادل عطاف مع نظيره الاسباني “وجهات النظر والتحاليل بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط وكذا التطورات في منطقة الساحل الصحراوي وعلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط.”