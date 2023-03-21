عطاف وتشاووش أوغلو يستعرضان العلاقات الجزائرية-التركية

تلقى وزير الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، هنأه فيها بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وحسب بيان للخارجية، فقد تلقى أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من أخيه وزير خارجية الجمهورية التركية، مولود تشاووش أوغلو، الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وخلال المكالمة، استعرض الوزيران العلاقات الجزائرية-التركية، حيث أعربا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته وما يميزها من حركية في ظل العناية الدائمة والمتابعة المباشرة من قبل رئيسي البلدين.

كما تطرق الطرفان إلى المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة لتجاوز مخلفات الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا مطلع الشهر المنصرم، حيث جدد الوزير أوغلو الإعراب عن امتنانه للجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، نظير الهبة التضامنية الواسعة مع بلاده على إثر هذه الكارثة.