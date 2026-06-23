عطاف وكايا كالاس يبحثان تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

بحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتفعيل آليات الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

وجرى اللقاء، صباح اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماع الوزاري العربي التشاوري وأشغال استئناف الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت المحادثات فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، حيث أكد الجانبان أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي وتجسيد الاستحقاقات المقبلة بما يسمح بالارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التشاور المستمر حول التطورات الراهنة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة الجزائر والاتحاد الأوروبي تعزيز الحوار السياسي وتطوير مجالات التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.