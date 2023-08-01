عطاف ونظيرته التنزانية يترأسان أشغال لجنة التعاون المشتركة

ترأس وزير الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، مناصفة مع نظيرته التنزانية سترجومينا تاكس، أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة الجزائرية-التنزانية.

وانطلقت، الثلاثاء، بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة الجزائرية-التنزانية، الت يتجري مناصفة بين وزيري خارجية البلدين.

والإثنين، استقبل الوزير أحمد عطاف، نظيرته التنزانية سترجومينا تاكس، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الوزيران عديد القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الصعيدين القاري والدولي.

حيث تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر، والوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة، إلى جانب قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما تناول الجانبان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على إفريقيا، لاسيما فيما يتعلق بتهديد الأمن الغذائي والطاقوي لدول القارة.