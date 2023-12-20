عطاف ونظيره الصيني يتبادلان التهاني

تبادل وزير الخارجية أحمد عطاف، ومستشار الدولة ووزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، رسائل التهنئة بمناسبة إحياء الجزائر والصين للذكرى الـ65 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية، والمصادفة ليوم 20 ديسمبر 2023.

وحسب بيان للخارجية، فقد ثمن الجانبان المستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والتضامن والشراكة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، لاسيما على ضوء زيارة الدولة التي أجراها الرئيس تبون، شهر جويلية 2023، إلى الصين، والتي سمحت بفتح آفاق واعدة للتعاون قصد تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين.

وبهذه المناسبة الهامة في تاريخ البلدين، أعرب وزيرا الخارجية عن عزمها على المضي قدما من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الطرفين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما وأن الجزائر تتأهب، مطلع سنة 2024، لتتبوأ مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.