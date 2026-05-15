عطاف ونظيره المصري يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج

وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة 15 ماي، اتصالاً هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي.

ووفقا لما أفادت به الخارجية، تناول الاتصال “علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وذلك في ضوء توجيهات قائدي البلدين وفي أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.”

الاتصال سمح كذلك للوزيرين أيضا بتبادل “وجهات النظر والتحاليل بخصوص تطورات الأوضاع في الجوار الإقليمي المشترك وكذا بمنطقة الشرق الأوسط والخليج، بما يعكس حرص البلدين على تقاليد التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المتقاسم.”

