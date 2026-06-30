عطاف ونظيره النرويجي يبحثان تعزيز الشراكة في الطاقة والاستثمارات

بحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الثلاثاء، مع كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة بمملكة النرويج، سنوري إريكسن شيفراك، سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المباشرة بين البلدين.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أن عطاف استقبل المسؤول النرويجي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، حيث استعرض الجانبان واقع علاقات التعاون والشراكة التاريخية التي تجمع البلدين.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون في القطاعات المرتبطة بالطاقة، خاصة المحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تضطلع به الجزائر والنرويج في ضمان الأمن الطاقوي العالمي وتأمين إمدادات السوق الأوروبية من الطاقة.

كما أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال تشجيع الاستثمارات المباشرة، بالاستفادة من المزايا والتحفيزات التي يوفرها مناخ الأعمال في الجزائر لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب، وفق البيان.