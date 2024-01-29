عطاف يؤكد استعداد الجزائر لدعم الخطة الإيطالية من أجل إفريقيا

على هامش مشاركته في أشغال القمة الإيطالية الإفريقية بروما، أجرى وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الإثنين، محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني.

وأعرب الوزير عطاف بهذه المناسبة، عن “استعداد الجزائر للمساهمة في إنجاح هذه خطة خطة ماتي من أجل إفريقيا. وتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة”.

كما اغتنم الوزيران هذه الفرصة للتطرق إلى “عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا. إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في فلسطين والساحل”.

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأحد بإيطاليا، لتمثيل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال القمة الإيطالية الإفريقية.

وعرفت أشغال هذه القمة، حسب بيان للوزارة، مناقشة عديد المواضيع التي تطرح تحديات مشتركة لكل من إفريقيا وأوروبا. على شاكلة:

التغيرات المناخية،

والأمن الغذائي،

والأمن الطاقوي.

“كما شهدت القمة إطلاق خطة جديدة للتعاون بين الدول الإفريقية وجمهورية إيطاليا، بعنوان “خطة ماتي من أجل افريقيا”. وهي تحمل برنامجا من الاستثمارات والشراكات، خصوصا في قطاع الطاقة”.

“وتهدف مشاركة الجزائر في هذه القمة إلى:

تأكيد ضرورة إدراج احتياجات وتطلعات الدول الإفريقية في صلب اهتمامات الشراكة مع إيطاليا،

واقتراح مشاريع ملموسة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل الصحراوي والفضاء الأورومتوسطي”.

“وقدم الوزير أحمد عطاف مداخلة في الجلسة المتعلقة بالأمن الطاقوي، لإبراز وجهة نظر الجزائر وجهودها كشريك موثوق لمعالجة التحديات في هذا السياق”، يضيف البيان.