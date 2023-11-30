عطاف يؤكد التزام الجزائر التام تجاه عمقها الإفريقي

أكد وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الخميس، التزام الجزائر التام تجاه عمقها الإفريقي ومواصلة مساعيها من أجل إفريقيا “موحدة، آمنة ومستقرة”.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات جلسة الاستقبال والتوجيه للمتربصين الأفارقة التي نظمتها وزارة التكوين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

وأشار وزير الخارجية أن هذه المساهمة “تعكس التزام الجزائر التام تجاه عمقها الافريقي وتشكل امتدادا طبيعيا للدور الذي اضطلعت به في مسيرة التحرر وإنهاء الاستعمار في ربوع القارة”.

وأضاف عطاف: “احتضنت الجزائر ودعمت جميع الحركات التحررية الإفريقية دون تمييز وسجلت حضورها في جميع محطات العمل الافريقي المشترك دون استثناء”.

كما أكد عطاف أن الجزائر انخرطت ولا تزال “كطرف فاعل في الجهود الرامية إلى كسب رهانات التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات السلم والأمن والاستقرار على الصعيد القاري”.