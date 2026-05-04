إدارة الموقع
خلال اتصال مع وزير خارجية إيران عباس عرقجي

عطاف يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حل دبلوماسي للصراع

وزارة الخارجية (شبكات)

جدّد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، لنظيره الإيراني عباس عرقجي، “التأكيد على قناعة الجزائر الراسخة بضرورة بذل جميع الجهود الممكنة من أجل بلورة حل دبلوماسي لهذا الصراع.”

ووفقا لما أفادت به الوزارة، تلقى عطاف، مساء اليوم، الاثنين 4 ماي، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني، عباس عرقجي. واستعرض الأخير خلال هذا الاتصال، “آخر المستجدات المتعلقة بالجهود والمساعي الرامية إلى استئناف مسار المفاوضات الدبلوماسية، بهدف وضع حد نهائي للتصعيد العسكري في منطقة الخليج.”

ومن جانبه، “جدّد وزير الدولة التأكيد على قناعة الجزائر الراسخة بضرورة بذل جميع الجهود الممكنة من أجل بلورة حل دبلوماسي لهذا الصراع الذي تضررت منه المنطقة برمتها. ”

كما أعرب الوزير عطاف “عن أمله في أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار القائم وتعزيزه تمهيدًا لإرساء أسس مسار سياسي يتكفل بتوفير الشروط الضرورية لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة بأسرها.”

