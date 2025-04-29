عطاف يؤكد لنظيره الهندي أهمية السعي بالطرق السلمية لحلّ الخلافات

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وقد سمح الاتصال، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، ببحث العلاقات التي تربط بين البلدين، وسُبل تعزيزها على ضوء:

نتائج زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند إلى الجزائر شهر أكتوبر 2024،

وفي أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. لاسيما اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الهندية.

وجدّد الوزير أحمد عطاف التأكيد لنظيره الهندي، على موقف الجزائر الذي يدين بشدّة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة باهالغام، وراح ضحيته العديد من المدنيين.

وفي ذات السياق، أبرز وزير الدولة “أهمية الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في المنطقة. عبر الاحتكام إلى قيم الحوار وضبط النفس والسعي بالطرق السلمية لحلّ الخلافات”، يضيف البيان.

وتأتي هذه المحادثة بين عطاف ونظيره الهندي، في ظل توتر سياسي وعسكري حادّ بين الهند وباكستان، على إثر وقوع هجوم إرهابي في منطقة كشمير، أودى بحياة 26 سائحا هنديا.

واتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء دعم المجموعات المسّلحة المسؤولة عن الهجوم، فيما تنفي باكستان أي صلة لها بذلك.