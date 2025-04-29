-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يؤكد لنظيره الهندي أهمية السعي بالطرق السلمية لحلّ الخلافات

الشروق أونلاين
  • 496
  • 0
عطاف يؤكد لنظيره الهندي أهمية السعي بالطرق السلمية لحلّ الخلافات
أرشيف
أحمد عطاف

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وقد سمح الاتصال، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، ببحث العلاقات التي تربط بين البلدين، وسُبل تعزيزها على ضوء:

  • نتائج زيارة الدولة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند إلى الجزائر شهر أكتوبر 2024،
  • وفي أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. لاسيما اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الهندية.

وجدّد الوزير أحمد عطاف التأكيد لنظيره الهندي، على موقف الجزائر الذي يدين بشدّة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة باهالغام، وراح ضحيته العديد من المدنيين.

وفي ذات السياق، أبرز وزير الدولة “أهمية الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار في المنطقة. عبر الاحتكام إلى قيم الحوار وضبط النفس والسعي بالطرق السلمية لحلّ الخلافات”، يضيف البيان.

وتأتي هذه المحادثة بين عطاف ونظيره الهندي، في ظل توتر سياسي وعسكري حادّ بين الهند وباكستان، على إثر وقوع هجوم إرهابي في منطقة كشمير، أودى بحياة 26 سائحا هنديا.

واتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء دعم المجموعات المسّلحة المسؤولة عن الهجوم، فيما تنفي باكستان أي صلة لها بذلك.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يستلم دعوة رسمية من نظيره العراقي لحضور القمة العربية في بغداد (فيديو)

الرئيس تبون يستلم دعوة رسمية من نظيره العراقي لحضور القمة العربية في بغداد (فيديو)

700 مليون و10 سنوات حرمانًا من الحج والعمرة لهؤلاء!

700 مليون و10 سنوات حرمانًا من الحج والعمرة لهؤلاء!

ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة

ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة

تخرج الدفعة الثانية لمستشاري العلاقات الزوجية ضمن مشروع “لبنة”

تخرج الدفعة الثانية لمستشاري العلاقات الزوجية ضمن مشروع “لبنة”

انزلاق التربة بوهران.. وفد وزاري هام للوقوف على الحادثة

انزلاق التربة بوهران.. وفد وزاري هام للوقوف على الحادثة

وزارة التربية: تجهيز 3270 مدرسة بالألواح الإلكترونية

وزارة التربية: تجهيز 3270 مدرسة بالألواح الإلكترونية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد