الجزائر

عطاف يؤكد من نيويورك تمسك الجزائر بحل الدولتين ودعم الحقوق الفلسطينية

محمد فاسي
وزير الشؤون الخارجية
جانب من الكلمة

جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، التأكيد على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد بنيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة 2025.

وقال عطاف في كلمته إن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الإجماع الدولي المتنامي حول حل الدولتين، معتبراً أن هذا الإجماع يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الفلسطيني–الصهيوني، ويعد في الوقت ذاته سداً منيعاً أمام السياسات التوسعية للاحتلال الصهيوني تحت غطاء خرافة “إسرائيل الكبرى”.

وأكد الوزير أن الإجماع الدولي يشكل الرد الأبلغ على أوهام الاحتلال وظنه امتلاكه سلطة نقض قيام الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن الوقت قد حان للتحرك الفعلي لتجسيد هذا الإجماع وفرضه عبر تكثيف الجهود على أربعة مستويات رئيسية.

وأوضح أن المستوى الأول يتمثل في توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين كواقع دولي لا رجعة فيه، فيما يخص المستوى الثاني تمكينها من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الدعوة إليها من منابر دولية.

أما المستوى الثالث، فيتعلق بالتصدي دبلوماسياً وقانونياً وسياسياً واقتصادياً لمخططات الاحتلال الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير شعبها. بينما شدد عطاف في المستوى الرابع على ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد الكلمة لضمان استقلالية القرار وتعزيز قوة التحرك وتأثير الصوت الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الجزائر ستظل وفيّة لمبادئها الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

