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اقتصاد
مع الرئيسة التنفيذية للمجلس الدولي للصناعة السويدية

عطاف يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والسويد

الشروق أونلاين
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عطاف يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والسويد
ح.م
جانب من اللقاء

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأربعاء، محادثات مع الرئيسة التنفيذية للمجلس الدولي للصناعة السويدية كريستين باكستروم.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ عطاف مساء الثلاثاء بستوكهولم، في زيارة رسمية إلى مملكة السويد. “لبحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. بناءً على الفرص والإمكانيات والمزايا الاقتصادية التي يزخران بها”.

وخصّص اللقاء، حسب ما أفاد به بيان للخارجية، لبحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والسويد في الميادين ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

“وذلك على ضوء المزايا التكاملية التي يتمتع بها الطرفان. والتحسينات الهامة التي طرأت على بيئة الاستثمار في الجزائر خلال السنوات الأخيرة”، يقول البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى عطاف محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية ماريا مالمر ستينرغارد. أعقبتها جلسة عمل مُوسعة بمُشاركة وفدي البلدين.

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