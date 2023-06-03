-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 36 ولاية إلى غاية الأحد
الجزائر

عطاف يبحث فرص التعاون مع نظيره من جمهورية غويانا

الشروق أونلاين
  • 79
  • 0
عطاف يبحث فرص التعاون مع نظيره من جمهورية غويانا
ح.م
جانب من اللقاء

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، السبت، محادثات مع نظيره من جمهورية غويانا هيو هيلتون تود.

وأفاد بيان لوزراة الخارجية، أنه وبالنظر لترشح البلدين لعضوية مجلس الأمن في نفس الفترة 2024-2025، باسم المجموعة الافريقية بالنسبة للجزائر ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي بالنسبة لغويانا، استعرض الوزيران بمناسبة لقائهما سبل العمل معاً داخل هذه الهيئة الأممية.

وكذا آفاق تعزيز التنسيق مع الدول الأفارقة الأعضاء لتشكيل كتلة موحدة داخل المجلس تأخذ على عاتقها التعبير عن انشغالات الدول النامية والدفاع عن أولوياتها وتطلعاتها في مجالات السلم والأمن. كما أعربا عن اعتزازهما بما يجمع البلدين من التزام مشترك تجاه مجموعة دول عدم الانحياز وكذا مجموعة الـ77 + الصين.

ومن جانب آخر، اغتنم الوزيران هذه الفرصة لاستعراض امكانيات وفرص التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة والفلاحة.

مقالات ذات صلة
الإهمال يطال العديد من المواقع الأثرية بمستغانم

الإهمال يطال العديد من المواقع الأثرية بمستغانم

وزير الصناعة يبحث انضمام الجزائر إلى الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات

وزير الصناعة يبحث انضمام الجزائر إلى الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات

عضوية مجلس الأمن.. عطاف يلتقي مسؤولين بالأمم المتحدة

عضوية مجلس الأمن.. عطاف يلتقي مسؤولين بالأمم المتحدة

تأجيل محاكمة بدوي وبوضياف في قضية محطة قسنطينة

تأجيل محاكمة بدوي وبوضياف في قضية محطة قسنطينة

عطاف يجتمع مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

عطاف يجتمع مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

الرئيس تبون للحجاج: كونوا خير سفراء للجزائر

الرئيس تبون للحجاج: كونوا خير سفراء للجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد