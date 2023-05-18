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الجزائر

عطاف يبحث مستجدّات القضية الفلسطينية مع أبو الغيط

الشروق أونلاين
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عطاف يبحث مستجدّات القضية الفلسطينية مع أبو الغيط
ح.م
عطاف مع أبو الغيط

 أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس بجدّة، محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

يأتي هذا على هامش مشاركة الوزير عطاف في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان حصيلة الرئاسة الجزائرية للقمة العربية. “حيث أعربا عن ارتياحهما للدفعة القوية التي أعطتها قمّة الجزائر للعمل العربي المشترك”.

كما تطرق الطرفان إلى “مستجدّات الأوضاع في العالم العربي، خاصة تطورات القضية الفلسطينية، وسبل مواصلة الجهود في سياق قمة جدّة، لحشد الجهود العربية للدفاع عن قضايا الأمة وأولوياتها”.

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