عطاف يبحث مع أبو الغيط تطوير منظومة العمل العربي المشترك

وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، 17 أفريل، بمدينة أنطاليا التركية، محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، سمحت هذه المحادثات التي جرت على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، بإجراء تبادل معمّق لوجهات النظر والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة في العالم العربي، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

كما تناول الطرفان آفاق تطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يمكّنها من التعاطي الأمثل مع التحديات المتعاظمة التي تشهدها المنطقة العربية.

