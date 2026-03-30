عطاف يبحث مع الوزير الأول الكرواتي الارتقاء بالتعاون بين الجزائر وكرواتيا

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع الوزير الأول لجمهورية كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، الكرواتي الارتقاء بالتعاون بين الجزائر وكرواتيا إلى أعلى المستويات.

ووفقا لما أفادت به الخارجية، خلال اللقاء الذي جرى صبيحة اليوم الإثنين، 30 مارس، بالعاصمة الكرواتية زغرب، حمّل الوزير الأول الكرواتي الوزير عطاف “نقل أصدق عبارات التعازي والمواساة إلى السيّد رئيس الجمهورية وإلى عموم الشعب الجزائري، على إثر وفاة الرئيس الأسبق اليمين زروال.”

ومن جانبه، أعرب عطاف “عن خالص شكره وامتنانه للوزير الأول الكرواتي على مشاعر التضامن التي عبّر عنها تجاه الجزائر، كما نقل إليه تحيات السيّد رئيس الجمهورية وحرصه على العمل المشترك معه من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.”

واستعرض الطرفان خلال اللقاء مختلف محاور التعاون بين الجزائر وكرواتيا، وبحث سبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، لاسيما في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.