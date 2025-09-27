-- -- -- / -- -- --
الجزائر

عطاف يبحث مع غوتيريش التحديات التي تواجه منظمة الامم المتحدة

الشروق أونلاين
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
عطاف في لقاء مع غوتيريش.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت 27 سبتمبر بنيويورك، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وهذا في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، اللقاء الذي جمع الطرفين سمح “باستعراض التحديات المتعاظمة التي تواجه منظمة الأمم المتحدة وتبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز منظومة العمل الدولي مُتعدد الأطراف بما يخدم قضايا السلم والتنمية في العالم.”

كما بحث عطاف مع غوتيريش “الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، وفي مُقدمتها مُستجدات القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وكذا التطورات بمنطقة الساحل الصحراوي.”

الرئيس تبون يُجري لقاء إعلاميا مع ممثلي الصحافة

الخارجية تطلق بوابة إلكترونية لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج

إطلاق منصة “مركبتي ديزاد” لحجز مواعيد فحص السيارات المستوردة

تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة عبر 4 ولايات

وزارة الفلاحة تفتح باب التوظيف لعصرنة القطاع

الجزائر وسلوفينيا توسعان التعاون في مجالات طبية متقدمة

