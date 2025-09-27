عطاف يبحث مع غوتيريش التحديات التي تواجه منظمة الامم المتحدة

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت 27 سبتمبر بنيويورك، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وهذا في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، اللقاء الذي جمع الطرفين سمح “باستعراض التحديات المتعاظمة التي تواجه منظمة الأمم المتحدة وتبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز منظومة العمل الدولي مُتعدد الأطراف بما يخدم قضايا السلم والتنمية في العالم.”

كما بحث عطاف مع غوتيريش “الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، وفي مُقدمتها مُستجدات القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وكذا التطورات بمنطقة الساحل الصحراوي.”