الجزائر

عطاف يبحث مع لافروف توطيد العلاقات بين روسيا وكل من إفريقيا والعالم العربي

الشروق أونلاين
وزارة الخارجية (شبكات)

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، 27 سبتمبر، بنيويورك، مُحادثات ثنائية جمعته مع وزير الشؤون الخارجية لفيدرالية روسيا سيرغي لافروف، وفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية. 

اللقاء الذي جرى في إطار مُشاركة عطاف في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، سمح باستعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا وآفاق السمو بها إلى أعلى المراتب المتاحة بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين.

وناقش عطاف مع نظيره الروسي سُبل الإسهام المشترك في توطيد العلاقات العربية-الروسية والعلاقات الإفريقية-الروسية وذلك في إطار التحضيرات الجارية بخصوص عقد القمة العربية-الروسية والمنتدى الوزاري الإفريقي-الروسي.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقضية الصحراء الغربية والتطورات في منطقة الساحل الصحراوي، حسب المصدر ذاته.

