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اقتصاد

عطاف يبحث مع ميقاتي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ولبنان

الشروق أونلاين
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عطاف يبحث مع ميقاتي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ولبنان
إذاعة الجزائر الدولية
وزير الخارجية، أحمد عطاف، يجري محادثات ثنائية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، 16 ماي 2024 في المنامة.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس 16 ماي، محادثات ثنائية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي.

المحادثات جرت على هامش أشغال القمة العربية الـ33 بالعاصمة البحرينية، المنامة. وقد تطرق الطرفان خلال محادثاتهما إلى عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر ولبنان وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة.

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