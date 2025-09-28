عطاف يبحث مع نظيره الألماني التحضير لزيارة الرئيس تبون إلى ألمانيا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد 28 سبتمبر، بنيويورك، مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، يوهان فاديفول، وهذا في إطار مُشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، شكّل اللقاء فرصة لاستعراض ما يجمع الجزائر وألمانيا من حوار سياسي مُتميز وشراكة اقتصادية متينة، إلى جانب بحث آفاق توطيد هذه العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة، وذلك في سياق التحضير للزيارة التي سيقوم بها السيّد رئيس الجمهورية إلى ألمانيا.

كما سمح اللقاء أيضا للطرفين تناول جملة من القضايا الدولية والإقليمية، على غرار الأوضاع في الشرق الأوسط والمُستجدات بمنطقة الساحل الصحراوي، حسب ذات المصدر.