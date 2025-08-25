-- -- -- / -- -- --
على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

عطاف يبحث مع نظيره التونسي التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية -التونسية

الشروق أونلاين
لقطة شاشة (وزارة الخارجية)
جانب من اللقاء.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين 25 أوت بجدّة، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، الوزيران ناقشا سُبل تحقيق المزيد من المكاسب على درب توطيد علاقات الأخوة والشراكة والتكامل التي تجمع بين الجزائر وتونس على مختلف الأصعدة، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.

عطاف: نحن أمام رغبة إسرائيلية جامحة لإعادة رسم الحدود في المنطقة

وقد تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بالتحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة وعلى رأسها الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية -التونسية.

الوزيران تناولا أيضا بالتشاور والتنسيق، جملة من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا الشقيقة والتطورات بمنطقة الساحل الصحراوي وكذا مُستقبل الشراكة الأورو-متوسطية، حسب ذات المصدر.

