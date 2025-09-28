-- -- -- / -- -- --
عطاف يبحث مع نظيره الصحراوي تطورات قضية الصحراء الغربية

وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
عطاف مع نظيره الصحراوي.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد 28 سبتمبر بنيويورك، مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد يسلم بيسط، وهذا في إطار مُشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، تناول الطرفان بالتشاور والتنسيق، تطورات قضية الصحراء الغربية تحضيرا للاستحقاقات الأممية المرتقبة بهذا الخصوص، سواء على مستوى الجمعية العامة أو على مستوى مجلس الأمن.

كما استعرض الوزيران ما طبع النقاش العام للجمعية العامة من مواقف داعمة لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم، حسب المصدر ذاته.

