على هامش أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

عطاف يبحث مع نظيره المصري الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الشروق أونلاين
جانب من اللقاء.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، 25 أوت، بجدّة، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية الشقيقة، بدر عبد العاطي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، اللقاء خُصص لبحث مختلف أبعاد العلاقات الجزائرية المصرية وآفاق الدفع بها إلى مصاف أرحب تتماشى مع القدرات الهائلة التي يتوفران عليها، لاسيما في الميادين الاقتصادية، وذلك تجسيدا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مصر شهر أكتوبر 2024.

عطاف: نحن أمام رغبة إسرائيلية جامحة لإعادة رسم الحدود في المنطقة

كما تبادل الوزيران كذلك الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من القضايا الراهنة على المستويين الدولي والإقليمي، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، فضلا عن المستجدات بدولة ليبيا الشقيقة ومنطقة الساحل الصحراوي، حسب المصدر ذاته.

