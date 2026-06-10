عطاف يتباحث مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للوساطة

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للوساطة، تيريزا شانغ، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك.

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، استعرضت الأمينة العامة خلال هذا اللقاء التقدم الكبير المُحرز في مسار إرساء دعائم هذه المنظمة الدولية الناشئة، بالإضافة إلى مناقشة الأهداف الإستراتيجية والغايات الأساسية المنوطة بها في مجال تعزيز الحلول السلمية والمستدامة لمختلف النزاعات والصراعات الإقليمية، وتوطيد أطر التعاون الدولي المتعدد الأطراف في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي يشهدها العالم.

ومن جهتها، أشادت تيريزا شانغ بشكل صريح بالدور التاريخي الريادي الذي تلعبه الجزائر في الساحة الدولية، مثمنة تقاليدها العريقة كبلد موثوق ويمتلك مصداقية عالية ودبلوماسية حكيمة في مجال الوساطة الدولية وحل النزاعات المعقدة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أحمد عطاف رفقة ضيفته على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المنظمة الفتية في ترسيخ قيم ومبادئ الوساطة، بالنظر لما توفره من إضافة نوعية وإيجابية في مجال تعزيز السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة في القارة الإفريقية والفضاءات الحيوية المجاورة التي تحتاج إلى مثل هذه الآليات السلمية المبتكرة.

واتفق الطرفان في ختام المباحثات الرسمية على ضرورة تطوير ورفع مستويات علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر ومنظمة الوساطة الدولية، من خلال تبادل الخبرات الدبلوماسية وتكثيف التنسيق المشترك في المحافل الدولية الكبرى، وهو الأمر الذي يبرز الثقل الدبلوماسي المتنامي للبلاد ومساعيها الدائمة لنشر قيم السلام والحوار بين الأمم.