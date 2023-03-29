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الجزائر

عطاف يتباحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي

الشروق أونلاين
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عطاف يتباحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي

تلقى وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، تحدثا فيه عن العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن ويندي شيرمان، هنأت أحمد عطاف على تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وأضاف البيان أن شيرمان أكدت على أهمية العلاقات الأمريكية الجزائرية في معالجة مجموعة واسعة من التحديات المشتركة.

كما ناقش الطرفان الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة  في الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

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