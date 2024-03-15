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عطاف يتباحث مع نظرائه من موريتانيا، إثيوبيا وتنزانيا

الشروق أونلاين
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عطاف يتباحث مع نظرائه من موريتانيا، إثيوبيا وتنزانيا
وزارة الشؤون الخارجية (فيسبوك)
آجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محادثات ثنائية مع نظرائه من موريتانيا، اثيوبيا وتنزانيا، الجمعة 15 مارس 2024.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظرائه من موريتانيا، اثيوبيا وتنزانيا، اليوم الجمعة، 15 مارس، وهذا في إطار مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وحسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، فشكل اللقاء الذي أجراه عطاف مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد سالم ولد مرزوك ”فرصة لتجديد دعم الجزائر لرئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي وقيادتها للعمل الإفريقي المشترك نحو تفعيل الجهود الجماعية في مواجهة التحديات التي تواجهها دول وشعوب القارة في المرحلة الراهنة”.

كما أن  لقاء عطاف مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تايي أتسقى سيلاسي “سمح بالتنسيق بخصوص المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية, فضلا عن بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين”.

كما سمح اللقاء كذلك بتبادل الطرفين “وجهات النظر حول التطورات في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل الصحراوي”.

في حين خصصت المحادثات التي أجراها السيد عطاف مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون في شرق إفريقيا بجمهورية تنزانيا الاتحادية، جانيوري يوسف ماكامبا، لـ”استعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى”.

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