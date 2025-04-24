عطاف يتباحث مع نظيرته الفنلندية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بهلسنكي، محادثات على انفراد مع وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونان، أعقبتها جلسة عمل مُوسعة بمُشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وأوضح بيان للوزارة، الخميس، أن هذه المحادثات سمحت باستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وفنلندا، وبحث السبل الكفيلة بالرقي بها إلى آفاق أرحب، وذلك على ضوء جودة الحوار السياسي القائم بينهما ونجاح التجارب الاستثمارية المشتركة التي جسدها عدد من متعامليهما الاقتصاديين. وقد تم التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة وضع آليات مؤسساتية تعنى بتطوير التعاون الثنائي، وإثراء الاطار القانوني الناظم للعلاقات البينية، فضلا عن تشجيع التفاعل والتواصل بين أوساط الأعمال في البلدين.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب الحرب الروسية- الأوكرانية، وأكدا على ضرورة مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى الإسهام في ترقية قيم السلم والعدالة والحرية وإعلاء مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

ومساء الأربعاء، حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بهلسنكي، في زيارة رسمية إلى جمهورية فنلندا.

وأفاد بيان للوزارة أن هذه الزيارة جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتندرج في إطار “الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي بين البلدين، وكذا إضفاء المزيد من الزخم على تعاونهما الثنائي, لاسيما في الميادين الاقتصادية”.

وخلال تواجده بهلسنكي، “سيعقد وزير الدولة, جلسة عمل مع وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونان، كما ينتظر أن يتم استقباله من قبل السلطات العليا في هذا البلد الصديق”.