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عطاف يتباحث مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة

الشروق أونلاين
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عطاف يتباحث مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة
وكالة الأنباء الجزائرية
لقاء جمع الوزير عطاف مع نظيره السعودي بالرياض، الأحد 28 أفريل 2024.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد 28 أفريل، مباحثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وهذا على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الخارجية “تناول الوزيران بالتشاور والتنسيق تطورات الأوضاع في قطاع غزة بصفة خاصة والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بصفة عامة, لاسيما التحركات الدبلوماسية على مختلف الأصعدة في سبيل وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز زخم الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين”.

كما شكل اللقاء حسب ذات المصدر “فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيمها أكثر، حيث رحب الوزيران بتفعيل الآليات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، واتفقا على ضرورة تعزيز الجهود وتكثيفها من أجل تقوية هذه العلاقات في شقها الاقتصادي”.

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