-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يتباحث مع نظيره السوري المستجدات في الشرق الأوسط

الشروق أونلاين
  • 117
  • 0
عطاف يتباحث مع نظيره السوري المستجدات في الشرق الأوسط
وزارة الشؤون الخارجية
تلقى الوزير عطاف مكالمة هاتفية من نظيره السوري، السبت 23 نوفمبر 2024.

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع نظيره السوري، باسم الصباغ، المستجدات في الشرق الأوسط.

ووفقا لما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية، تلقى الوزير عطاف، اليوم السبت 23 نوفمبر، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية والمغتربين السوري، باسم الصباغ، استعرض الطرفان خلالها “بالتنسيق والتشاور عديد المواضيع المتعلقة بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وكذا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط”.

مقالات ذات صلة
تهرب جماعي من تقديم الحصيلة المالية بالمركزية النقابية

تهرب جماعي من تقديم الحصيلة المالية بالمركزية النقابية

مدير عام “آناد”: نسعى لخلق 12 ألف مؤسسة مصغرة دائمة بحلول 2025

مدير عام “آناد”: نسعى لخلق 12 ألف مؤسسة مصغرة دائمة بحلول 2025

“عدل” تُعلن بيع محلات تجارية في هذه الولاية

“عدل” تُعلن بيع محلات تجارية في هذه الولاية

فتح الدورة السادسة للتأهيل الجامعي يوم 3 ديسمبر

فتح الدورة السادسة للتأهيل الجامعي يوم 3 ديسمبر

الحماية المدنية: 5 وفيات و162 جريح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الحماية المدنية: 5 وفيات و162 جريح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الخضر

الخضر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد