عطاف يتباحث مع نظيره السوري المستجدات في الشرق الأوسط

تلقى الوزير عطاف مكالمة هاتفية من نظيره السوري، السبت 23 نوفمبر 2024.

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع نظيره السوري، باسم الصباغ، المستجدات في الشرق الأوسط.

ووفقا لما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية، تلقى الوزير عطاف، اليوم السبت 23 نوفمبر، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية والمغتربين السوري، باسم الصباغ، استعرض الطرفان خلالها “بالتنسيق والتشاور عديد المواضيع المتعلقة بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وكذا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط”.