عطاف يتباحث مع نظيره السيراليوني فتح سفارة بعاصمتي البلدين

استقبل وزير الخارجية، أحمد عطاف نظيره السيراليوني، موسى تيموتي كابا، يوم الأحد 10 مارس 2024.

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع نظيره السيراليوني، موسى تيموتي كابا، مجموعة من الملفات منها فتح سفارة بعاصمتي البلدين، الجزائر وفريتاون.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فاللقاء الذي جمع الطرفين اليوم، الأحد 10 مارس بالجزائر، سمح كذلك بالتطرق إلى مجلس الأمن الدولي، أين تشغل الجزائر وسيراليون مقعدا غير دائم.

وتمت مناقشة العديد من الملفات المطروحة في هذه الساعة على الطاولة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في غزة.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما للتنسيق “الوطيد والراقي” بين البلدين بمجلس الأمن، من خلال “تجانس وتقارب كامل” في المواقف بالنسبة لهذه الملفات، بما في ذلك القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على غزة.

وتضمن اللقاء أيضا حسب ما نقلته الوكالة عن الوزير عطاف “التحضير لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين وتحديد الأولويات بالنسبة للسفراء الذين سيعينون على رأس ممثلتينا بالجزائر العاصمة وفريتاون”.

كما كان كذلك مناسبة لتقييم نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء الفارط بجدة.

وزير الخارجية السيراليون، موسى تيموتي كابا، أكد من جهته أن هذا اللقاء “كان مهما من أجل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، نظرا للتاريخ المشترك الذي يجمعنا” والحافل “بقيم الديمقراطية، الحرية، العدالة، الأمن والتطور بالنسبة لشعبينا وللقارة الإفريقية”.

كما أكد موسى تيموتي كابا أن الجزائر وسيراليون “تقفان معا من أجل إدانة ما يحدث في قطاع غزة ورفح”، داعيا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ومؤكدا في ذات السياق أن البلدين سيواصلان العمل معا لإحلال السلام والأمن في القارة الإفريقية.

ونوه وزير الخارجية السيراليوني إلى أنه من أهم أسباب هذه الزيارة، هو تسهيل إجراءات فتح سفارة سيراليون بالجزائر، والذي تقرر خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس بلاده، جوليوس مادا بيو، للجزائر، حيث أسدى، رفقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعليمات لفتح سفارة بكل من فريتاون والجزائر العاصمة “في أقرب الآجال”.