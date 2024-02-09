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في إطار زيارته إلى نواكشوط بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية:

عطاف يتباحث مع نظيره الموريتاني “تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل”

الشروق أونلاين
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عطاف يتباحث مع نظيره الموريتاني “تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل”
وزارة الخارجية
الوزير عطاف في لقاء مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الجمعة 9 فيفري، نواكشوط.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.

حسب بيان وزارة الخارجية اليوم، الجمعة 9 فيفري، اللقاء شكل فرصة للطرفين لاستعراض “عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة التي تشهد حركية لافتة بفضل ما تحظى به من عناية فائقة ومتابعة حريصة من لدن قائدي البلدين الشقيقين. كما تشاورا حول الاستحقاقات الثنائية المقبلة وسبل التحضير الأمثل لها، لتمكينها من إضافة لبنات جديدة على درب تعزيز العلاقات الجزائرية-الموريتانية.”

اللقاء شكّل فرصة، يضيف البيان “للتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي التي تشكل مصدر انشغال متزايد وقلق مشترك لدى البلدين، فضلاً عن سلسلة المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي.”

الطرفان تطرقا خلال المحادثات الثنائية التي جمعتهما “بإسهاب إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة مجددين ثبات كل من الجزائر وموريتانيا على دعمهما اللامشروط للقضية الفلسطينية”.

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