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عطاف يتجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات حول القضية الفلسطينية

الشروق أونلاين
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عطاف يتجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات حول القضية الفلسطينية
ح. م
أحمد عطاف.

يقوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ابتداء من اليوم الثلاثاء 16 أفريل، بزيارة عمل إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان.

وتندرج هذه الإجتماعات “في أفق الاستحقاق الهام الذي ينتظر مجلس الأمن بخصوص ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة”، يوضح بيان الخارجية.

كما ينتظر أن يشارك الوزير أحمد عطاف في جلستي نقاش رفيعتي المستوى بمجلس الأمن حول دور الشباب في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر المتوسط وكذا حول دعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”.

كما سيشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال ذات الفترة، في اجتماع للجمعية العامة يندرج في إطار متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير الطاقة المستدامة للجميع.

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