عطاف يتحادث مع دي ميستورا حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء 16 أفريل، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، محادثات ثنائية مع كل من المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا ومساعد كاتب الدولة الأمريكي لشمال إفريقيا وشؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس.

وقد تمحورت هذه المحادثات، حسب ما أفادت به الوزارة “حول الجهود والمساعي الأممية الرامية لإعادة بعث المسار السياسي بمشاركة طرفي النزاع، جبهة البوليزايو والمملكة المغربية، بغية الوصول إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفي هذا الإطار، يُنتظر أن يُقدم المبعوث الشخصي تقريراً لمجلس الأمن حول التطورات المتعلقة بهذا الملف، وذلك في إطار الجلسة التي يعقدها المجلس عشية اليوم حول قضية الصحراء الغربية“.

وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف ، استقبل كذلك بمقر البعثة الجزائرية وفي ذات السياق “مساعد كاتب الدولة الأمريكي لشمال إفريقيا وشؤون الشرق الأدنى، السيد جوشوا هاريس، الذي يعتبر المسؤول الأمريكي عن متابعة قضية الصحراء الغربية، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات المرتبطة بهذا الملف، وكذا النتائج المنتظرة من جلسة مجلس الأمن.”