عطاف يتحادث مع رئيس الوزراء الفلسطيني بتركيا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بمدينة أنطاليا التركية، مُحادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين محمد مصطفى.

وجاء في بيان للخارجية، السبت، أن الطرفين استعرضا التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في حربه الشنيعة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وفي سياسته التصعيدية في القدس الشريف والضفة الغربية.

كما شكل اللقاء فرصة للتأكيد على مواصلة الجزائر لدعمها ومساندتها للأشقاء الفلسطينيين على كافة الأصعدة والمستويات، واستمرارها على وجه الخصوص في التنسيق مع الجانب الفلسطيني بشأن الخطوات الواجب اتخاذها على مستوى مجلس الأمن الأممي إزاء الأخطار الوجودية التي تتربص بالقضية الفلسطينية وتتهدد المشروع الوطني اللصيق بها.