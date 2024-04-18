عطاف يتحادث مع غوتيريش حول تسريع إقامة الدولة الفلسطينية “السيّدة والمستقلة”

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها في نيويورك، استُقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الخميس، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكان اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، فرصة لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية. وتبادل وجهات النظر والتحاليل حول آفاق إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

حيث تحادث الجانبان، على وجه الخصوص، حول “تسريع إقامة الدولة الفلسطينية السيّدة والمستقلة، كحلّ عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي”.

“كما تطرق الطرفان، إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي. على ضوء التحديات التي تفرضها مختلف الأزمات التي تواجهها دول وشعوب هذا الفضاء”، يضيف البيان.