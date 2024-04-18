-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

عطاف يتحادث مع غوتيريش حول تسريع إقامة الدولة الفلسطينية “السيّدة والمستقلة”

الشروق أونلاين
  • 99
  • 0
عطاف يتحادث مع غوتيريش حول تسريع إقامة الدولة الفلسطينية “السيّدة والمستقلة”
أرشيف
عطاف مع غوتيريش

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها في نيويورك، استُقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الخميس، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكان اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، فرصة لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية. وتبادل وجهات النظر والتحاليل حول آفاق إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

حيث تحادث الجانبان، على وجه الخصوص، حول “تسريع إقامة الدولة الفلسطينية السيّدة والمستقلة، كحلّ عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي”.

“كما تطرق الطرفان، إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي. على ضوء التحديات التي تفرضها مختلف الأزمات التي تواجهها دول وشعوب هذا الفضاء”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
سفارة فلسطين: الجزائر تلعب دورا شجاعا وأصيلا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

سفارة فلسطين: الجزائر تلعب دورا شجاعا وأصيلا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

فلسطين محور لقاء عطاف مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

فلسطين محور لقاء عطاف مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

رويترز: واشنطن ستصوّت ضد مشروع قرار مجلس الأمن لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

رويترز: واشنطن ستصوّت ضد مشروع قرار مجلس الأمن لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

مجلس الأمة يشارك في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

مجلس الأمة يشارك في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

عطاف يتحادث مع دي ميستورا حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

عطاف يتحادث مع دي ميستورا حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

عطاف في مجلس الأمن: ما يحدث في غزة يستهدف إحياء وتجسيد مشروع إسرائيل الكبرى

عطاف في مجلس الأمن: ما يحدث في غزة يستهدف إحياء وتجسيد مشروع إسرائيل الكبرى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد