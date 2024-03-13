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عطاف يتحادث مع ممثل الاتحاد الأوروبي حول “الحل الدائم والعادل والنهائي للقضية الفلسطينية”

الشروق أونلاين
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عطاف يتحادث مع ممثل الاتحاد الأوروبي حول “الحل الدائم والعادل والنهائي للقضية الفلسطينية”
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلّف بمسار السلام في الشرق الأوسط  سيفن كوبمانز.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

“كما بحثا سبل دعم الجهود الرامية إلى فرض وقف إطلاق النار، والتمكين لجهود الإغاثة الانسانية”، يضيف البيان.

“فضلا عن آفاق دفع المجموعة الدولية، نحو إيجاد حل دائم وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية. يضمن قيام دولة فلسطين السيّدة والمستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

وعرقلت الولايات المتحدة مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساع لتهجير الفلسطينيين.

حيث رفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

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