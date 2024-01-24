عطاف يتحادث مع نظرائه من فرنسا وتركيا والنمسا وسويسرا

حول القضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الأربعاء بنيويورك، لقاءات ثنائية مع نظرائه من فرنسا وتركيا والنمسا وسويسرا. كما التقى أيضا وزير الدولة البريطاني المكلّف بالأمم المتحدة.

وخلال اللقاء الذي جمع عطاف مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اغتنم الطرفان الفرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية المتفق عليها وسبل تحضيرها على الوجه الأمثل.

ومع نظيره التركي هاكان فيدان، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

أما المحادثات الثنائية التي أجراها مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج، فقد كانت فرصة لتدارس سبل وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف المشاورات السياسية حول عدّة قضايا دولية.

كما تركزت المحادثات بين عطاف ونظيره السويسري إينياتسيو كاسيس، حول التعاون والتنسيق بين البلدين، فيما يخص الخطوات المقبلة التي تعتزم الجزائر المبادرة بها إزاء القضية الفلسطينية.

ومع وزير الدولة البريطاني اللورد أحمد طارق، تركزت المحادثات حول التنسيق بين البلدين في مجلس الأمن، وتطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

وحلّ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الإثنين بنيويورك. للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية هذا الثلاثاء.

ونوّه بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأن الجزائر ستشارك في هذا الاجتماع، باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

“ويأتي الاجتماع في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط، من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وردع العدوان الإسرائيلي”، يضيف البيان.