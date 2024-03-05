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الجزائر

عطاف يتحادث مع نظيرته الرومانية حول الأوضاع في الساحل الصحراوي

الشروق أونلاين
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عطاف يتحادث مع نظيرته الرومانية حول الأوضاع في الساحل الصحراوي

تلقى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيرته الرومانية، لومينيتا تيودور أودوبيسكو، تباحثا خلالها الطرفان الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

وحسب بيان للخارجية، سمحت المحادثة باستعراض واقع العلاقات بين الجزائر ورومانيا، حيث أعرب الطرفان، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تجسيد أنشطة التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة، لاسيما في مجال تعزيز القدرات وتكوين الموارد البشرية.

كما تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في منطقة الساحل الصحراوي. يضيف المصدر ذاته.

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