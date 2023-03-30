عطاف يتحادث مع نظيره الإيراني حول “ديناميكية جديدة” للتعاون بين البلدين

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد الله يان، الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وجاء في بيان للخارجية، أن الجانبان استعرضا “العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها. حيث اتفقا على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي، في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

“وفي سياق تبادل الآراء حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، جدّد الوزيران تضامنهما الدائم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهما الثابت لحقّه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

“كما أكد الطرفان تمسكهما المشترك بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز. ودور الدبلوماسية متعددة الأطراف في بلورة حلول سلمية للأزمات”، يضيف ذات البيان.

عطاف يتحادث مع نظيرته الكندية حول القضية الفلسطينية وحرب أوكرانيا

كما تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيرته الكندية ميلاني جولي.

وحسب بيان للخارجية، فقد تركزت المحادثات بين الوزيرين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، وتكثيف الحوار السياسي على جميع المستويات.

كما شكل الاتصال فرصة لتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك:

بما في ذلك السلم والأمن في إفريقيا، القضية الفلسطينية، وما يواجهها من تحديات، في ظل غياب آفاق إعادة إحياء مسار السلام. فضلا عن الأزمة الحالية في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

“وفي ختام هذه المحادثة الهاتفية، اتفق الجانبان على تنشيط الشراكة الجزائرية الكندية، في ترقية السلم والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء. إلى جانب تقوية التنسيق الثنائي في المحافل الدولية”، يضيف البيان.