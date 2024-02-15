عطاف يتحادث مع نظيره البرتغالي حول سبل إيقاف العدوان على القطاع

أحمد عطاف في لقاء مع نظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو، أديس أبابا يوم 15 فيفري 2024.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، محادثات مع كل من وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، والمبعوث الخاص للحكومة الصينية المكلف بالشؤون الإفريقية.

حسب ما أفادت به الوزارة في بيان، تحادث عطاف اليوم، الخميس 15 فيفري، بأديس أبابا، مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، جواو غوميز كرافينيو.

المحادثات خصصت “لبحث سبل توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر والبرتغال على ضوء مُخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية البرتغال شهر ماي 2023 وتحضيرات انعقاد الدورة المقبلة من الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-البرتغالي بالجزائر خلال السداسي الثاني من السنة الحالية.”

وحين تطرق الطرفان للمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكدا “على ضرورة تضافر جهود بلدان ضفتي المتوسط التي تتقاسم مواقف متجانسة بخصوص القضية الفلسطينية من أجل إيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.”

كما تبادل الطرفان الجزائري والبرتغالي “الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة بمنطقة الساحل الصحراوي وشددا على أهمية الدفع بالحلول السلمية في سبيل استباب الأمن وتعزيز الاستقرار بها.” يقول نص البيان.

كما أجرى كذلك الوزير عطاف اليوم في أديس أبابا محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية المكلف بالشؤون الإفريقية، السفير ليو يوشي.

وقد تناول اللقاء “سبل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين الجزائر والصين في إطار متابعة قرارات ومُخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين الشعبية شهر جويلية الماضي”.

وأكد الطرفان خلال لقائهما “على ضرورة مواصلة التنسيق البيني داخل مجلس الأمن الأممي بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتبادلا الرؤى بشأن موضوع إصلاح مجلس الأمن بما يستجيب لتطلعات البلدان النامية ويرفع بالخصوص الغبن التاريخي المسلط على القارة الإفريقية.”